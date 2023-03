Insel erlebt Buchungsboom Mallorca stellt sich auf „Mega-Saison“ 2023 ein

Sie sind wieder da – und das in Scharen: Rund zwei Wochen vor dem offiziellen Start der neuen Saison erlebt Mallorca schon in diesen Tagen bei fast schon sommerlichem Wetter einen wahren Urlauber-Ansturm. Vor drei Wochen lag auf Mallorca noch Schnee, jetzt ist es warm genug zum Schwimmen im Meer. Fast 906.000 Passagiere zählte man am Flughafen von Palma laut einer Statistik des Betreibers bereits im Februar. Das ist rund ein Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 - und es dürften noch weitere Rekorde geknackt werden, schenkt man den Prognosen der Reiseveranstalter Glauben.