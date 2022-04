Neue Diskothek auf Mallorca : Ex-Bachelor Andrej Mangold eröffnet Club an der Playa de Palma

Palma de Mallorca Von der Basketball-Bundesliga über „Der Bachelor“ an die Playa de Palma auf Mallorca: Andrej Mangold will Ende Mai einen neuen Club eröffnen. Als unmittelbarer Nachbar des Ballermann 6 will der Ex-Bachelor das gehobene Publikum ansprechen.



Andrej Mangold, der ehemalige Point Guard der Telekom Baskets Bonn, will auf Mallorca einen Club eröffnen. Wie Mangold auf seinem Instagram-Profil zeigt, soll am 28. Mai die große Eröffnung gefeiert werden.

„Endlich kann ich euch verraten, dass ich ab sofort Co-Owner vom bald öffnenden neuen place to be auf Mallorca bin“, schreibt der Ex-Bachelor. Mehrere Bilder und ein kurzes Video zeigen Mangold auf der Baustelle.

Bereits gut erkennbar sind im „Hello the Club“ die Tanzfläche mit DJ-Pult sowie verschiedene Theken. Die neue Lokalität befindet sich in unmittelbarer Nähe des legendären Ballermann 6, des Oberbayern und des Mega-Park - Party-Locations die eher für ungezwungene Trinkgelage bekannt sind.

