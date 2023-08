Unglück auf Mallorca Deutsche Urlauberin von Welle erfasst und gestorben

Ein 25-jährige Urlauberin aus Deutschland ist beim Baden auf Mallorca von einer großen Welle erfasst worden und ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zusammen mit ihrem Freund sei die junge Frau am Montag nach dem orkanartigen Sturm vom Vortag in der bei Urlaubern beliebten felsigen Buch von Sa Calobra im Nordwesten der Insel ins Meer geschwommen, berichteten lokale Medien übereinstimmend. Die 25-Jährige habe es auch wegen der starken Strömung nicht geschafft, zum Ufer zurückzukehren.