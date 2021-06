Ausgangssperre auf Mallorca aufgehoben : Hunderte Touristen feiern ohne Masken am Ballermann

Seit einigen Wochen kehren die Urlauber zurück nach Mallorca. Feiernde Partyurlauber, die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, trüben nun jedoch die Stimmung auf der Insel. Foto: dpa/Clara Margais

Palma de Mallorca Nachdem das oberste spanische Gericht die nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca gekippt hat, haben Hunderte vor allem deutsche Partyurlauber am Ballermann ausgelassen gefeiert und dabei die Corona-Schutzregeln weitestgehend ignoriert. Haben sie damit die weitere Saison in Gefahr gebracht?

Die Bilder dürften bei dem einen oder anderen böse Erinnerungen an das vergangene Jahr geweckt haben: Nachdem nach sieben Monaten in der Nacht zu Freitag auf Mallorca die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben wurde, feierten ab dem Abend Hunderte vor allem deutsche Urlauber an der Strandpromenade rund um den Ballermann - und das meist ohne Masken und ohne Abstand, wie etliche Internet-Videos belegen und ein Polizeisprecher bestätigte. Im vergangenen Jahr hatten am 10. Juli ähnlich viele Partyurlauber in der Bierstraße gefeiert und dabei ebenfalls die Corona-Schutzregeln weitestgehend ignoriert. Als Konsequenz hatte die Balearenregierung daraufhin sämtliche Lokale und Bars am Ballermann dicht gemacht - und das für die restliche Saison.

Entsprechend froh waren die Insel-Wirte, dass seit einigen Wochen die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca konstant und deutlich unter der so wichtigen 35er-Marke liegt und der Tourismus wieder hochgefahren werden kann. Seit Kurzem kehren vor allem aus Deutschland die Urlauber zurück nach Mallorca und die Gastronomen können ihre Lokale wieder bewirtschaften.

Mallorca-Touristen ignorieren Corona-Regeln

Voraussetzung für eine sichere Saison ist jedoch, dass sich Touristen und Einheimische gleichermaßen an die weiterhin geltenen Corona-Regeln halten. Doch mit denen nahmen es am Donnerstagabend etliche Partytouristen eben alles andere als genau: Ab etwa 21.30 Uhr hatten sich vor allem rund um den Ballermann 6 zahlreiche Gruppen versammelt, die ausgelassen und mit reichlich Alkohol feierten. Viele der zumeist jungen Feiernden waren sichtlich angetrunken und sangen lautstark Partyhits. Auf Wegen und auf der Strandmauer türmten sich in kürzester Zeit reichlich leere Flaschen und Bierdosen.

Viele der Feiernden waren offenbar aus dem benachbarten Bierkönig an die Strandpromenade geströmt. Der Partytempel an der sogenannten Schinkenstraße hatte als erster der größeren Lokale an der Partymeile Ballermann am 20. Mai unter strengen Corona-Schutzauflagen wiedereröffnet. Jedoch darf der normalerweise mehrere tausend Besucher fassende Bierkönig täglich nur rund 530 Gäste bewirten - und das auch nur bis 22.30 Uhr. Danach strömen die meist angetrunkenen Gäste nach draußen. Da bisher eine nächtliche Ausgangssperre ab 23 beziehungsweise zuletzt ab 24 Uhr bestand, kehrten die meisten dann in ihre Hotels zurück. Nicht so am Donnerstagabend.

Gericht hebt Ausgangssperre auf Mallorca auf

Denn nur wenige Stunden zuvor hatte das oberste spanische Gericht die Ausgangssperre und zusätzlich die Beschränkungen privater Zusammenkünfte auf Mallorca und den Nachbarinseln für rechtswidrig erklärt und aufgehoben. Beide Restriktionen stellten einen Eingriff in die Grundrechte dar, zu dem die regionale Gesetzgebung nicht berechtigt sei, so die Richter des Tribunal Supremo de Justicia in Madrid. Die Balearen hatten diese Regeln trotz Aufhebung des Alarmzustandes Anfang Mai beibehalten, um die Ausbreitung des Coronavirus auf der Insel weiter besser bekämpfen zu können.

Macrobotellada a la platja de Palma. Són imatges d'ahir, la primera nit sense toc de queda després que el Suprem tombés parcialment el decret d'Armegol. La majoria són turistes alemanys i no duen mascareta ni mantenen cap classe de distància



➡ La crònica https://t.co/C2euV6TKkb pic.twitter.com/UNtDm67tR1 — IB3 Notícies (@IB3noticies) June 4, 2021

Entsprechend hat die Polizei nun keine Handhabe mehr, gegen Zusammenkünfte nach 24 Uhr vorzugehen. Und dies nutzten die Partyurlauber entsprechend aus. Erst gegen 0.30 Uhr rückte die Polizei mit mehreren Dienstwagen und Motorrädern an und fuhren unter anderem über den Gehweg an der Strandpromenade. Dieser Versuch, die Masse so auseinanderzutreiben, gelang jedoch nur bedingt. Einige wenige Personen verließen zwar den Ort, viele andere machten den Fahrzeugen jedoch nur kurz Platz, um dann am Strand oder an der Promenade weiter zu feiern.

Lesen Sie auch Mehr Passagiere : Reisebuchungen am Flughafen Köln/Bonn steigen spürbar an

Unverständnis über Verhalten von Partyurlaubern auf Mallorca

Auf Mallorca ernteten die Partyurlauber mit ihrem Verhalten nur Unverständnis. Denn schließlich bestehe nun wieder die Gefahr, dass die Behörden reagieren und neue Verbote aussprechen, heißt es etwa in sozialen Medien. Einzelne Gastronomen äußerten bereits ihre Sorge, dass die Partyurlauber womöglich dafür sorgen könnten, dass sie wieder schließen müssten. Und eine erneute ins Wasser gefallenen Saison kann sich kaum einer leisten.