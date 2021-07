Urlaub auf Mallorca : Immer mehr Urlauber müssen in Palma ins Quarantänehotel

Sommer, Sonne und Paella: Mallorca lockt mit Entspannung am Meer. Doch die Lage wird wegen Corona wieder angespannter. Foto: dpa/Clara Margais

Madrid Für immer mehr Urlauber endet der Urlaub auf Mallorca in einem Albtraum: Als Corona-Infinzierte müssen sie in ein Quarantänehotel. Darin sind sie von der Umwelt hermetisch abgeschlossen. Entspannung ist kaum in Sicht. Eher im Gegenteil.