Selbstmord in belebtem Müller-Markt : Junge Frau ersticht sich in Drogeriemarkt auf Mallorca selbst

Palma de Mallorca Eine junge Frau hat sich am Samstagnachmittag mitten in einem Drogeriemarkt in Palma de Mallorca mit einem Messer selbst erstochen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Vor den Augen mehrerer anderer Kunden hat sich am Samstagnachmittag eine junge Polin in einem Drogeriemarkt auf Mallorca mit einem Messer selbst so schwer verletzt, das sie noch vor Ort an den Folgen ihrer Verletzungen starb. Wie verschiedene Medien auf der Baleareninsel berichten, soll die Anfang 20-Jährige in dem Markt der deutschen Drogeriekette Müller an der Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma de Mallorca zunächst ein Messer aus einem Regal genommen und sich anschließend damit selbst in den Hals gestochen haben. Zu diesem Zeitpunkt war der Markt offenbar gut besucht, sodass gleich mehrere andere Kunden die Tat mit ansehen mussten.