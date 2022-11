Bilanz der Mallorca-Saison : Hoteliers: Situation mit Sauftourismus schlimmer denn je

Eigentlich sollten solche Bilder der Vergangenheit angehören. Doch auch in dieser Saison gab es reichlich Probleme mit Sauftouristen an der Playa de Palma. Foto: Julian Stratenschulte

Palma de Mallorca Die Situation mit Sauftouristen an der Playa de Palma war in dieser Saison schlimmer denn je. Das ist das Saisonfazit der Hoteliers auf Mallorca. Sie beklagen ein fehlendes Durchgreifen von Polizei und Behörden.

Illegaler Alkoholkonsum auf der Straße, Alkohol-Verkauf außerhalb der erlaubten Zeiten und an Minderjährige, Todesfälle durch Balconing, Pöbeleien und Schlägereien, unzählige Diebstähle und Hütchenspiel-Abzocke – das war auch in dieser Sommersaison Alltag am Ballermann. Dabei hatten die Behörden auf Mallorca mit neuen Benimmregeln und hohen Geldstrafen für Regelbrecher den seit Jahren immer mehr ausufernden Partytourismus rund um Bierkönig, Megapark & Co. in dieser Saison eigentlich endlich konsequent bekämpfen wollen. Wer betrunken über die Stränge schlägt, über Balkone klettert oder sich in Hotels und Bars nicht benehmen kann, sollte mit hohen Geldbußen bis zu 6000 Euro bestraft werden. Doch offenbar waren die Ankündigungen nur heiße Luft. Denn: Passiert ist im Grunde nichts. Die Situation an der Playa de Palma sei schlimmer denn je gewesen, beklagten nun die Hoteliers von der Playa de Palma in ihrer Saisonbilanz.

Statt mit strengen Kontrollen gegen die Sauftouristen vorzugehen, hätten die Behörden in dieser Saison so gut wie gar nicht auf die Exzesse am Ballermann reagiert. Keine einzige der 36 Strafanzeigen, die während der Hochsaison auf Mallorca gegen Sauftouristen erstattet worden waren, wurden bisher verfolgt, so der Hotelverband AHPP. „Es lohnt sich, sich nicht an die Regeln zu halten“, beklagt deren Vizepräsident, José Antonio Fernández de Alarcón. Denn: Konsequenzen muss so gut wie niemand fürchten. Zwischen neun und zehn Monaten dauere es, bis eine Anzeige überhaupt bearbeitet werde.

812 Verstöße gegen Benimmregeln in nur neun Tagen

Und dass die Behörden eigentlich hart durchgreifen müssten, zeigt eine Momentaufnahme des AHPP. So hat der Hotelverband während der Hochsaison auf eigene Faust einen Privatdetektiv engagiert – und dieser habe in nur neun Tagen insgesamt 812 Verstöße gegen die Benimmregeln, andere städtische Verordnungen und das Anti-Sauftourismus-Gesetz der Balearen-Regierung entdeckt.

Die Verstöße, die der Detektiv vor allem in Restaurants, Bars, Geschäften oder auf der Straße beobachtet haben will, hätten neben Bußgeldern für die Sauftouristen auch Sanktionen für die betroffenen Gastronomen und Ladenbesitzer zur Folge haben müssen. Denn die Verordnungen sehen eigentlich auch harte Strafen gegen Bar-, Restaurant und Ladeninhaber vor, die etwa Alkohol an Minderjährige verkaufen. In solchen Fällen sollten die Behörden eigentlich die betroffenen Bars oder Geschäfte dichtmachen. Doch es habe nur wenige Schließungen gegeben.

Illegaler Bierausschank im Transferbus an die Playa de Palma

Zu den schon bekannten Problemen am Ballermann kamen in dieser Saison weitere hinzu: So wurden beispielsweise auch Cocktails illegal auf der Straße verkauft. Und: Einige Anbieter von Flughafen-Transfers verkauften ihren Fahrgästen bereits auf der Fahrt an die Playa im Bus Alkohol. „Es gibt Transferfahrzeuge, die an Bord Kühlschränke mit Bier gefüllt haben“, so der Hoteliersvertreter. Die Folge: Viele Urlauber kamen schon betrunken am Hotel an – und das, bevor der Urlaub überhaupt so richtig losging.

Und die Polizei? Die unternahm in den meisten Fällen nichts. Vor allem im Bereich in Höhe des Balnearios 6 sei die Situation in dieser Saison regelmäßig eskaliert. Dort habe der Detektiv die meisten Verstöße registriert. Entsprechend fordern die Hoteliers, dass die Polizei dort in der nächsten Saison mehr Präsenz zeigen und Kontrollen machen solle.

Saison 2022 auf Mallorca: Hoteliers haben 180 Urlauber aus Hotels geworfen

In den Hotels, in denen die Betreiber selbst Hausrecht haben und nicht auf die Polizei angewiesen sind, wurde in der zurückliegenden Saison dagegen schärfer durchgegriffen. So wurden allein im Juli und August rund 180 Urlauberinnen und Urlauber aus Hotels an der Playa de Palma geworfen, die sich nicht an die Hausordnung gehalten und sich beispielsweise besonders aggressiv gegenüber anderen Gästen oder Mitarbeitern verhalten hatten.