Zehn Jahre nach Einführung der Benimmregeln Lässt sich der Sauftourismus auf Mallorca überhaupt eindämmen?

Wir schreiben das Jahr 2013: An der Playa de Palma auf Mallorca herrscht Ausnahmezustand. Tausende, deutsche Partyurlauber feiern exzessiv am Ballermann, trinken Alkohol in rauen Mengen auf den Straßen rund um die Partytempel Bierkönig und Megapark, rauben Nachbarn mit lautem Rumgegröle zu später Stunde den Schlaf, pinkeln in Vorgärten und hinterlassen Unmengen von leeren Bierdosen und anderem Müll. Anwohner, Gastronomen und Hoteliers gehen ob dieser Zustände auf die Barrikaden, fordern mehr Polizei, die für Ordnung sorgen soll. Die Inselregierung reagiert und erlässt im Mai 2014 Benimmregeln mit Bußgeldern – und verspricht: Künftig werden die Sauftouristen nicht mehr stören.