100 Euro Bußgeld bei Verstoß : Mallorca möchte Maskenpflicht verschärfen

Palma de Mallorca Weil sich zu viele Menschen nicht mehr an die Corona-Regeln halten, soll ab Montag eine generelle Maskenpflicht auf den Baleareninseln gelten - mit einigen Ausnahmen.

Damit müssten Nasen-Mund-Bedeckungen im öffentlichen Raum stets getragen werden – und nicht mehr nur dann, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Ausnahmen sollen am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken sowie beim Sport gelten.

Entscheidung geht auf Verhalten der Bevölkerung zurück

Für viele kommt diese Entscheidung, die am Freitag oder Samstag per Gesetz festgezurrt werden soll, eher überraschend. Denn eigentlich stehen Mallorca & Co. hinsichtlich der aktuellen Corona-Fälle im Vergleich zum spanischen Festland gut da. Man habe es mit einer "erwartbaren Situation" zu tun, hieß es zuletzt von den Behörden.

Zwar wurden in der vergangenen Woche laut der balearischen Gesundheitsbehörde drei kleinere Ausbrüche auf Mallorca gemeldet, jedoch sei keiner der Infizierten schwer erkrankt. Aus den wenigen Hotels, in die nach und nach wieder Urlauber einziehen, gibt es bisher keine Meldungen über Corona-Infizierte.

Am Donnerstagabend teilte die Balearenregierung mit, dass die strikte Maskenpflicht nicht, wie zuvor berichtet, schon ab Samstag, sondern erst ab Montag gelten soll. Genaue Einzelheiten will die Regierung bis zum Wochenende mitteilen. In Katalonien müssen die Masken beim Sport und am Strand nicht getragen werden. Es wird erwartet, dass dies auch für Mallorca und die anderen Baleareninseln gelten wird. Wer sich nicht an die Pflicht hält, riskiert ein Bußgeld von voraussichtlich 100 Euro.