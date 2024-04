Sommertemperaturen im April Mallorca stellt zum Ferienende neuen Hitzerekord auf

So lässt sich das letzte Osterferienwochenende doch wirklich perfekt genießen: Mit einem neuen Hitzerekord im April hat Mallorca die vielen Feriengäste auch aus NRW an diesem Wochenende verabschiedet, bevor die meisten am Montag wieder in den Alltag mit Schule und Arbeit zurückkehren müssen: Laut des spanischen Wetterdienstes Aemet wurden am Samstag zahlreiche Temperaturrekorde aus früheren Jahren deutlich überschritten. Vor allem Muro im Norden der Insel legte 2,8 Grad zum bisherigen Rekord aus dem Jahr 2012 zu und kam auf 33,4 Grad.