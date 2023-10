Passagier verstorben Flugzeug muss nach Todesfall auf Mallorca zwischenlanden

Ein Flugzeug der ägyptischen Chartergesellschaft AMC Airlines hat wegen eines medizinischen Notfalls eine ungeplante Zwischenlandung auf Mallorca eingelegt. Ein Passagier sei am Montag auf dem Flug von Ägypten nach Spanien an Bord verstorben, berichteten die Digitalzeitung „Crónica Balear“ und andere Medien der spanischen Mittelmeerinsel unter Berufung auf die Behörden. Die Maschine sei in Palma zwischengelandet, damit ein Bestatter den Leichnam abtransportiert, hieß es. Der spanische Flughafenbetreiber Aena bestätigte auf Anfrage diese Informationen.