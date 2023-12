Früh buchen oder besser abwarten? Mallorca-Urlaub 2024: Was Urlauber bei der Buchung beachten sollten

Ob Frühbucher oder Last-Minute-Reisende - höhere Preise kommen aber wohl auf jeden Fall auf alle Mallorca-Urlauber in diesem Jahr zu. Die Reiseexperten haben sich angeschaut, wie sich die Preise für den Mallorca-Urlaub im Vergleich in den Oster- und Sommerferien 2024 entwickeln könnten. Demnach kostet die günstigste Pauschalreise - also Flug, Hotel und Verpflegung - in den Osterferien rund 2.700 Euro für eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern. Für dieselbe Reise in den Sommerferien müssen Familien locker 1.000 Euro mehr auf den Tisch legen. Mit 3.700 Euro liegt Mallorca zwar noch auf Platz 2 der günstigsten Pauschalreiseziele, der Preis bedeutet allerdings auch einen ordentlich Preisanstieg um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.