3G-Regelung tritt in Kraft : Mallorca verschärft wieder die Corona-Regeln

Palma de Mallorca Da auch auf Mallorca und den übrigen Baleareninseln die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder sprunghaft ansteigen, werden dort die Corona-Regelungen wieder verschärft. Was das auch für Mallorca-Urlauber bedeutet.

Auch, wenn die Inzidenzzahlen auf Mallorca aktuell mit einem Wert von 150 im Vergleich zu Deutschland noch moderater ausfallen, so verzeichnen die Baleareninseln derzeit ebenfalls wieder einen sprunghaften Anstieg der Covid-19-Neuinfektionen. „Die Pandemie zieht unglücklicherweise wieder an“, teilte entsprechend die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Freitag bei einer Pressekonferenz die Sorgen der Balearenregierung mit.

Zwei bestätigte Omikron-Infektionen auf den Balearen

564 positive Testergebnisse vermeldete die Gesundheitsbehöhrde Ib-Salut am Freitag - das sind 219 mehr als einen Tag zuvor und ein neuer Höchststand seit Anfang August. Zudem gibt es bereits zwei bestätigte Omikron-Infektionen bei Reiserückkehrern aus Südafrika.

Die Lage auf den Intensivstationen sei jedoch noch unter Kontrolle, so Gómez. Dafür seien aber die Gesundheitszentren verstärkt gefordert. Die dortigen Mitarbeiter erhalten deshalb nun bei der Kontaktverfolgung bei Corona-Fällen wieder Unterstützung durch Soldaten.

3G-Regelung tritt auf Mallorca in Kraft

Um die Situation wieder unter Kontrolle bringen zu können, verschärfen die Balearen wieder ihre Corona-Regeln. So gilt seit diesem Samstag die am Donnerstag vom Obersten Gerichtshof der Balearen durchgewunkene 3G-Regelung. Zunächst bis zum 24. Januar ist das Covid-Zertifikat nun Zugangsvoraussetzung für verschiedene Etablissements.

Sollten die Zahlen weiter steigen und Mallorca in die nächste Warnstufe rutschen, müsste auch in Herbergen und Hostels mit größeren Schlafräume, in denen Personen aus verschiedenen Haushalten zusammen übernachten, das Zertifikat vorgelegt werden.