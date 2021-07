Corona-Infektionen im Urlaub auf Mallorca : Mallorcas Behörden ziehen die Spaßbremse

Feiern bis die Polizei kommt: Bereits Anfang Juni griffen die mallorquinischen Behörden am Strand von Arenal durch. Nun werden die Einschränkungen verschärft. Foto: dpa/Clara Margais

Madrid Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca liegt bei 349. Covid-19 wird für die Ferieninsel wieder zu einer echten Gefahr. Darum versuchen die Behörden, jetzt die größten Auswüchse des Partytourismus einzudämmen. Verstöße sind teuer.

„Das Trinken von Alkohol im öffentlichen Raum ist verboten“, schallt es aus dem Lautsprecher des Streifenwagens, der am späten Abend über die Promenade an der Playa de Palma auf Mallorca rollt. Die meist jüngeren Feiernden, die in Gruppen auf der Mauer der Meeresallee oder am Strand hocken, stört diese Ansage wenig. Sie lassen Sangria-Flaschen und Bierbüchsen vorübergehend in Plastiktüten verschwinden. Kaum sind die Beamten außer Sichtweite, geht die Party bis in die frühen Morgenstunden weiter.

So läuft es seit Wochen. Seit das nächtliche Ausgehverbot Anfang Juni fiel, ist die Playa de Palma, Mallorcas bekannteste Vergnügungsmeile, wieder zur größten Open-Air-Partyzone der Insel geworden. Vor allem deutschsprachige Touristen feiern in diesem Strandviertel gerne, das wegen seiner vielen Biergärten und Partytempel auch „Ballermann“ genannt wird. Tausende Menschen drängeln sich in diesen Sommernächten auf den Straßen und trinken sich in Stimmung – meist ohne Maske und ohne Abstand.

Ideale Bedingungen für das Coronavirus, das sich wieder stark auf Mallorca ausbreitet und die Feriensaison in Gefahr bringt. Deswegen zog die Inselregierung nun die Spaßbremse: Die Strände werden künftig um 22 Uhr gesperrt. Zudem tritt ein nächtliches Versammlungsverbot auf Mallorca in Kraft, das einem Partybann gleichkommt. Von kommendem Wochenende an dürfen sich von ein Uhr bis sechs Uhr morgens nur noch Menschen treffen, die in einem Haushalt zusammenleben. Dieses Verbot gilt für die Öffentlichkeit und für Privaträume.

Keine Ausnahme für Touristen

Auch für Touristen gibt es keine Ausnahme. Die Urlauber dürfen zu diesen nächtlichen Stunden nur noch zusammen sein, wenn sie im selben Hotelzimmer, Appartement oder Ferienhaus eingecheckt sind. Mit diesem Versammlungsverbot soll dem außer Kontrolle geratenen Partytreiben ein Riegel vorgeschoben werden. Damit sich das feuchtfröhliche Geschehen nicht in die Bier- und Weinschänken verlagert, müssen diese nun früher die Rollgitter herunterlassen. Statt um zwei Uhr morgens ist künftig ebenfalls schon um ein Uhr Schluss. Zudem wird die Zahl der Gäste pro Tisch wieder reduziert: Auf den Außenterrassen dürfen nur noch acht Personen zusammensitzen, in den Innenräumen nur noch vier. Alle müssen brav am Tisch bleiben – Tanzen und mit dem Glas in der Hand herumlaufen ist untersagt. Geschäfte dürfen übrigens schon von 22 Uhr an keinen Alkohol mehr verkaufen.

Bei Verstößen drohen harte Strafen. Wer das nächtliche Partyverbot ignoriert, muss mit bis zu 1000 Euro Buße rechnen. 2000 Euro werden fällig, wenn der Ertappte bei den Behörden als enge Kontaktperson eines Infizierten registriert ist. Und 5000 Euro sollen gar jene zahlen, die positiv getestet wurden und sich trotzdem ins bierselige Geschehen stürzen. Wochenlang hatte die Inselregierung weitgehend untätig der Virusexplosion zugesehen. „Die Lage ist unter Kontrolle“, lautete bisher die offizielle Botschaft. „Der Urlaub auf der Insel ist sicher.“ Mit der Wirklichkeit hatte dies in den letzten Tagen wohl nur noch wenig zu tun.

Zwar hat die Mehrheit der Infizierten keine oder nur leichte Symptome. Aber wenn sich Urlauber anstecken, ist die Erholung trotzdem schnell dahin. Das Quarantäne-Hotel, das für infizierte Touristen bereitgestellt wurde, ist inzwischen so voll, dass eine zweite Quarantäne-Herberge unter Vertrag genommen werden musste.

Die Zahl der Covid-19-Patienten steigt

In den Krankenhäusern auf den Baleareninseln ist die Belegung zwar noch nicht kritisch, aber die Zahl der Covid-Patienten stieg zuletzt auf mehr als 200. Nicht dringend notwendige Operationen müssen wegen des steigenden Drucks bereits verschoben werden. Die Zahl der Inselrückkehrer, die nach dem Abflug in der Heimat mit Covid-Symptomen aufwachen, wächst ebenfalls.