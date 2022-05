Kriminalität : Mann bei Streit auf Jahrmarkt in Berlin getötet

Mann bei Streit auf Jahrmarkt in Berlin getötet

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Berliner Rummel ist eine Person schwer verletzt worden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenig später starb. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Auf einem Jahrmarkt in Berlin ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann starb später im Krankenhaus. Die Zusammenhänge sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 25-Jährigen auf einem Berliner Rummel hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Mehrere Männer gerieten nach bisherigen Ermittlungen am späten Samstagabend im Volkspark Hasenheide in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.