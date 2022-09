Kriminalität : Mann bringt Frau mit Axt um - Polizei erschießt den Täter

Einsatzfahrzeuge der Polizei am Schauplatz des Verbrechens. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Mit einer Axt schlug der Mann am Sonntagmorgen auf die Frau ein. Die Polizei versuchte den Täter zu stoppen. Es fallen Schüsse.

Mit einer Axt hat ein Mann in Berlin-Lichtenberg eine Frau getötet. Der Täter wurde von Polizisten erschossen, die ihn stoppen wollten. Beim Eintreffen der Polizei in der Löwenberger Straße habe der Mann mit einer Axt auf eine am Boden liegende Frau eingeschlagen, wie Polizeisprecher Martin Dams sagte.