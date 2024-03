Bochum Mann droht in Sparkasse mit Bombe

Mit einer Bombendrohung hat ein 40-jähriger Mann Polizei und Bevölkerung in Bochum am Dienstag stundenlang in Atem gehalten. Wie die Ermittler am Abend mitteilten, hatte der Mann die Sparkasse im Zentrum des Stadtbezirks Wattenscheid am Nachmittag betreten, einen Koffer und eine Tasche abgestellt und gedroht, er werde eine Bombe zünden. Die Einkaufsstraße wurde daraufhin gesperrt, mehrere Geschäfte wurden geräumt, Anwohner durften nicht in ihre Wohnungen.