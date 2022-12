Italien : Mann erschießt drei Frauen bei Anwohner-Versammlung

Italienische Carabinieri patrouillieren in Rom vor einer Bar, in der mehrere Menschen starben. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Rom Nach einem Streit bei einer Versammlung in einer Bar in Rom eröffnet ein Mann das Feuer. Es gibt Verletzte und drei Tote.

Ein Mann hat in einer Bar in Rom drei Frauen erschossen und vier Menschen verletzt - einige von ihnen schwer. Der 57-Jährige eröffnete am Sonntagmorgen bei der Versammlung von Bewohnern eines Wohnhauses das Feuer, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Er wurde von Anwesenden überwältigt und den Carabinieri übergeben.