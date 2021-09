Video geht viral : Familienvater fängt Alligator mit Mülltonne ein

Ein Mann hat in Florida bei einer waghalsigen Aktion einen Alligator in seinem Vorgarten mit einer Mülltonne eingefangen. Das Video dazu wurde bereits millionenfach angeklickt.

Bei einer waghalsigen Aktion hat ein Mann im US-Bundesstaat Florida mit einer Mülltonne einen Alligator eingefangen. „Das Einzige, was mir in den Sinn kam, war, meine Kinder und die anderen Kinder draußen zu schützen“, sagte Eugene Bozzi am Mittwoch (Ortszeit) der Zeitung „USA Today“. Ein rund einminütiger Clip des Vorfalls in Mount Dora, rund 35 Kilometer nordwestlich von Orlando, wurde seit Dienstag auf Twitter rund zehn Millionen Mal angeklickt.