Hauptbahnhof in Düsseldorf : Mann harrt seit über einem Tag auf Baukran aus

Hauptbahnhof in Düsseldorf

Düsseldorf Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf einen Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof geklettert. Zwei Gleise wurde gesperrt. Runtergekommen ist der polizeibekannte Mann bis zum Freitagmorgen noch nicht.

Ein psychisch auffälliger Mann aus Münster hält seit über einem Tag am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Baukran besetzt. Der Mann sei Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in die Höhe geklettert und habe den gestrigen Tag und die ganze Nacht dort oben ausgeharrt, berichtete die Polizei am Freitag.