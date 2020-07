Polizeieinsatz in Schwerte : Mann in Wohnung festgehalten und schwer verletzt worden

Mann in Wohnung festgehalten und schwer verletzt worden

Polizeieinsatz in Schwerte

In Schwerte ist ein Mann mehrere Tage in einer Wohnung festgehalten worden. (Symbolfoto) Foto: DPA

Schwerte Ein Leiharbeiter ist in Schwerte mehrere Tage in einer Wohnung festgehalten und schwer verletzt worden. Die Polizei verdächtigt derzeit Kollegen des Mannes. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Ein Mann ist mehrere Tage in einer Wohnung in Schwerte (Nordrhein-Westfalen) festgehalten und schwer verletzt worden. Tatverdächtig sind drei Kollegen des Mannes, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet und auf einen zuvor erschienen Text auf der Internetseite „meinschwerte.de“ verwiesen.