Aus dem dritten Stock Passant fängt Einjährigen nach Fenstersturz

Während die 29 Jahre alte Mutter mit dem Kind im Krankenhaus war, brach in ihrer Wohnung ein Brand aus - und sie ist jetzt nicht mehr bewohnbar. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer möglicherweise durch angebranntes Essen verursacht. Der siebenjährige Bruder des Einjährigen soll sich noch in der Wohnung aufgehalten haben, als seine Mutter mit dem Bruder in der Klinik war. Ein schneller Einsatz der Feuerwehr hatte Schlimmeres verhindern können, wie es hieß. Der Siebenjährige wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.