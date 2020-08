Neustadt an der Weinstraße : Mann in Krankenhauskleidung mit 5,6 Promille unterwegs

Neustadt an der Weinstraße Mit 5,6 Promille ist ein 50-Jähriger in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen. Der Mann fiel zunächst jedoch nicht durch sein Verhalten, sondern durch seine Kleidung auf.



Mit laut Polizei 5,6 Promille im Atem, dabei aber geistig klar und ansprechbar, ist ein 50-Jähriger in Neustadt an der Weinstraße unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war den Beamten am Freitagabend in der Nähe des Bahnhofs ein Mann in Krankenhauskleidung gemeldet worden.

Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus stellte sich heraus, dass sich der Mann im Laufe des Tages selbst entlassen hatte und es keiner weiteren medizinischen Betreuung bedurfte. Bei dem Mann sei jedoch ein Atemalkoholgeruch wahrgenommen worden. Ein Test ergab den außergewöhnlichen Wert.

