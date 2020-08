Hagen : Mann ohne Mund-Nasen-Schutz wütet in Bäckerei und spuckt über Tresen

Hagen Ohne Maske keine Brötchen: In Hagen soll ein 24-Jähriger ohne Mund-Nasen-Schutz in einer Bäckerei gewütet und über den Tresen gespuckt haben.

Männer greifen Polizisten in Troisdorfer Supermarkt an

Verstoß gegen Maskenpflicht : Männer greifen Polizisten in Troisdorfer Supermarkt an

Einsatz in Dortmund : Maskenverweigerer in Supermarkt verletzt zwei Polizisten

Er habe das Geschäft schließlich mit zwei erhobenen Mittelfingern verlassen. Die Polizei traf den Mann nach dem Vorfall am Freitagvormittag in der Nähe der Bäckerei an. Der 24-Jährige habe nicht eingesehen, warum er in dem Geschäft nichts kaufen konnte, und sich weiter über die Beschäftigte aufgeregt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.