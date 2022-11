Kurioses : Zu viele Pilze gesammelt - Bußgeld für 80-Jährigen

Gut zu wissen: In Deutschland darf man nur ein Kilo Pilze sammeln.

Weil am Rhein In Deutschland gibt für fast alle Lebensbereiche Regeln und Obergrenzen. Dies musste jetzt auch ein betagter Pilzesammler aus der Schweiz erfahren.

Weil er zu viele Pilze gesammelt hat, erwartet einen 80-Jährigen ein Bußgeld. Der Mann hatte statt der in Deutschland erlaubten Obergrenze von einem Kilo drei Kilo überwiegend Pfifferlinge und Steinpilze gesammelt.

Sammler von Pilzen sollten sich sehr gut auskennen. Auch in Bonn gibt es einige Arten, die giftig und sogar tödlich sind. Doch auch andere Dinge sollten Sammler dringend beachten. Wir haben uns mit einem Experten unterhalten.

Warum Pilzesammeln in Bonn gefährlich sein kann

Er wurde Ende Oktober beim Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn aufgehalten, als er sich auf dem Heimweg in die Schweiz befand, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Von den rechtlichen Bestimmungen will der Mann nichts gewusst haben. Die Höhe des zu zahlenden Bußgelds ist bislang unklar.