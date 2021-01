Nackter in Wallerfangen : Mann sauniert am Fahrbahnrand und löst Polizeieinsatz aus

Wallerfangen Ein saunierender Mann am Straßenrand hat für einen kuriosen Polizeieinsatz in Wallerfangen gesorgt. Er hatte eine Fasssauna auf einem geparkten Anhänger genutzt.

Ein Mann hat an einem Fahrbahnrand eine mobile Sauna benutzt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen am Samstagabend einen nackten Mann in Wallerfangen (Landkreis Saarlouis) gemeldet, der aus einem Fahrzeug gestiegen sei.