Mordverdacht Mann stirbt bei Kopfschüssen im Frankfurter Hauptbahnhof

Was genau spielte sich mitten in einem der größten Bahnhöfe Deutschlands ab? Um kurz nach 21.00 Uhr soll sich der 54-Jährige laut der Ermittlungsbehörde in Höhe von Gleis 9 auf das spätere Opfer zubewegt und ihm von hinten in den Kopf geschossen haben, wie Mies schilderte. Nachdem der 27-Jährige zu Boden gegangen sei, habe der Tatverdächtige noch zweimal in den Kopf des Mannes geschossen, bevor er die Pistole weggeworfen und Flucht ergriffen habe.