Emmering : Mann tötet 33-jährigen Bruder in Bayern mit Machete

Mann tötet 33-jährigen Bruder in Bayern mit Machete

Ingolstadt Im oberbayerischen Emmering soll ein 30 Jahre alter Mann seinen drei Jahre älteren Bruder mit einer Machete getötet haben.

Zwischen den Brüdern soll es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren tötete, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitteilte.