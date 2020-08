Rheinland-Pfalz : Mann trennt 21-Jährigem linke Hand mit Machete ab

Ochtendung Ein 22-Jähriger soll im Kreis Mayen-Koblenz einem anderen Mann mit einer Machete die Hand abgetrennt und am Kopf verletzt haben. Das Opfer wollte dem 22-Jährigen zuvor helfen, da dieser einen Autounfall hatte.

Ein 22-Jähriger soll im nördlichen Rheinland-Pfalz einem anderen jungen Mann mit einer Machete die linke Hand abgetrennt haben. Der 21-Jährige erlitt bei der Tat in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) außerdem Verletzungen am Kopf und schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Montag mitteilte. Der 22-Jährige habe gegenüber den Ermittlern angegeben, zuvor von dem Jüngeren beschossen worden zu sein.