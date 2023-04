Berlin Mann zündet Krankenhausbetten an - vier Verletzte

Die aus dem Fahrstuhl gerettet Frau wurde in der Nacht zu Montag von der Feuerwehr zusammen mit drei weiteren Verletzten in ein anderes Krankenhaus gebracht, wo es eine Druckkammer zur Behandlungen akuter Lungenverletzungen gibt. Sie konnte aber schon am Montag zurück in ihre ursprüngliche Station, weil es ihr besser ging.