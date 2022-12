Bettnachbarin gestorben : 72-Jährige stellt Sauerstoffgerät von Mitpatientin ab

Mannheim Weil sie sich vom Geräusch gestört fühlte, soll eine 72-Jährige in einem Krankenhaus in Mannheim das Sauerstoffgerät der Bettnachbarin abgestellt haben. Die 79-Jährige starb.

Eine 79 Jahre alte Frau, deren Sauerstoffgerät im Krankenhaus mutmaßlich von einer Mitpatientin einfach abgeschaltet worden war, ist inzwischen gestorben. Ob ihr Tod im Zusammenhang mit dem Vorfall Ende November in einer Mannheimer Klinik steht, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. „Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Mittwoch. Die Seniorin sei bereits am 17. Dezember verstorben.