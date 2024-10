Havarie Manövrierunfähige Helgolandfähre zum Festland geschleppt

Die Stimmung an Bord war zunächst offenbar gar nicht so schlecht: EIn Mitarbeiter der Funke-Medien-Gruppe, der an Bord war, sagte dem „Hamburger Abendblatt“ am früheren Abend, da die See ruhig sei und die Strömung die „Funny Girl“ ganz leicht in Richtung Helgoland zurücktreibe, sei die Stimmung an Bord entspannt. Der norddeutsche Humor der Besatzung hätten ihren Teil dazu beigetragen. „Die haben gleich zu Beginn durchgesagt, die gute Nachricht sei, dass wir genug Bier an Bord hätten“, sagte der Reporter dem „Hamburger Abendblatt“.