Volksmusik : Marianne und Michael planen Abschiedstournee

Das Volkmusikpaar Marianne und Michael: 50 Jahre sind die beiden in diesem Sommer zusammen, 50 Jahre stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Foto: Ursula Düren/dpa

Vaterstetten Nach 50 Jahren auf der Bühne, planen Marianne und Michael ihre letzte Tournee. „Da soll die Jugend jetzt ran“, findet Marianne - und fügt hinzu: „Wir freuen uns jetzt auf unsere Freizeit“.

Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl plant den Bühnenabschied. Im nächsten Jahr wollen die beiden ihre letzte Tournee starten - nach 50 Jahren auf der Bühne. „Da soll die Jugend jetzt ran. Es gibt so viel Nachwuchs“, sagt Marianne Hartl, die am 7. Februar 70 Jahre alt wird. „Wir freuen uns jetzt auf unsere Freizeit.“

Noch steht nicht fest, wo die Abschiedstournee hinführen soll. „Die Tournee ist gerade in Planung.“ Es soll aber voraussichtlich nur in Deutschland Stationen geben. „Die Volksmusik, wie wir sie gestalten, ist nicht mehr so präsent“, sagt Marianne Hartl weiter.