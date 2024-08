Dresden und Halle Marius Müller-Westernhagen sagt weitere Konzerte ab

Jüngst sagte der Sänger Marius Müller-Westernhagen (75) krankheitsbedingt Auftritte in Mönchengladbach und Coburg ab - jetzt entfallen zwei weitere. Die Konzerte in Dresden und in Halle/Saale müssten „aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden“, hieß es in einem Instagram-Post auf der Seite des Sängers. Im Ticketportal Eventim waren die Konzerte nicht mehr verfügbar.