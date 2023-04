Rapper soll Frau gewürgt haben Marteria in den USA unter Arrest gestellt

Marteria wurde am 30. März 2023 in North Carolina in den USA von Polizisten unter Arrest gestellt. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf mehrere Informationen, die dem Magazin vorlägen. Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Marten Laciny soll eine Frau gewürgt haben, lautet der Vorwurf. Das Police Department in Charlotte im Bundesstaat North Carolina habe den Vorfall bestätigt, berichtete das Magazin weiter. Auf einem Polizeifoto sei der 40-Jährige zudem eindeutig zu erkennen.