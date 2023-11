Schauspieler versehentlich enttarnt Panne bei „Masked Singer“: Maske des Kiwis verrutscht

Ein Teil der Jury riet kurz darauf munter weiter, als sei nichts geschehen. Gastjuror Heiner Lauterbach hingegen nahm kein Blatt vor den Mund. Er hatte Uwe Ochsenknecht unter der Maske identifiziert. Zwar wurde der Schauspieler am Ende der Show nicht aus der Show gewählt, den entsprechenden Ausschnitt aber, in dem der Sänger im Kiwi-Kostüm kurzzeitig zu erkennen war, ließ ProSieben im Nachhinein hinausschneiden. In der Joyn Mediathek ist die Folge nur noch in bearbeiteter Version zu sehen. Dass auch dem Lied dadurch mehrere Sekunden fehlen, scheint ProSieben dabei in Kauf genommen zu haben. Wer unter der Maske steckt, ist aber trotzdem kein Geheimnis mehr.