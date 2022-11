Schauspieler : „Masked Singer“ war für Ryan Reynolds „traumatisch“

Los Angeles „The Masked Singer“ auf südkoreanisch: Ryan Reynolds hat keine gute Erinnerungen an seinen Auftritt in der Show vor einigen Jahren

Mit Schrecken erinnert sich „Deadpool“-Star Ryan Reynolds an seinen Auftritt in der südkoreanischen „Masked Singer“-Show. „Ich war in der tatsächlichen Hölle“, sagte der 46-Jährige unter dem Gelächter seiner Gesprächspartner in der amerikanischen „Today“-Show.