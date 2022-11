Schauspieler : Matthias Schweighöfer: „Hollywood wäre mein Olympia“

Berlin In dem Netflix-Drama „Die Schwimmerinnen“ spielt Matthias Schweighöfer einen Schwimmtrainer. Dabei hat er eigentlich ein anderes Ziel.

Der Filmemacher ist im Netflix-Drama „Die Schwimmerinnen“ als Schwimmtrainer zu sehen. Der Film erzählt die wahre Geschichte der syrischen Schwestern Yusra und Sarah Mardini, die 2015 nach Berlin flüchteten. Yusra nahm ein Jahr später an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil und erfüllte sich so einen Kindheitstraum.