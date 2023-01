Schauspieler : Max Riemelt findet Rheinländer lustig

Bonn Der in Berlin geborene Schauspieler Max Riemelt mag die Menschen im Rheinland. Der 39-Jährige glaubt, dass auch vielen anderen Berlinern die rheinische Fröhlichkeit gefällt.

Riemelt kennt das Rheinland unter anderem durch die Dreharbeiten an einer neuen ARD-Serie, in der er einer der Hauptdarsteller ist. Sie heißt „Bonn - Alte Freunde, neue Feinde“ und spielt - der Name verrät es - in Bonn. Angesiedelt ist sie in den 1950er Jahren. Riemelt verkörpert darin einen Geheimagenten.