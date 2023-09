McKroket in den Niederlanden McDonald’s führt nach Protest Burger mit Fleisch wieder ein

Das fanden auch die Testesserinnen und -esser, die kürzlich die neue Version des McKroket probieren durften. Was sie nicht wussten - und auch während des Verzehrs nicht merkten: Der „Neue“ war fleischlos. Und ersetzt seit Anfang September die traditionelle Variante in niederländischen McDonald’s-Restaurants. Oder sagen wir: Er sollte sie ersetzen. Denn viele bekennende Fleischfans liefen auf Social Media Sturm gegen den „Vega McKroket“, der ihnen nun plötzlich gar nicht mehr schmeckte. „Schmeckt wie Karton“, glaubte einer zu erkennen. „Diskriminierung von Fleisch-Essern!“, verstieg sich ein anderer gar in Verschwörungstheorien der eigensinnigen Art. „Sie graben damit ihr eigenes Grab“, skizzierte ein Nutzer eine gar nicht so goldene Zukunft für das große „M“.