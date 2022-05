Vorgehen verärgert Mitglieder : Preiserhöhung per Drehkreuz: Verbraucherzentrale kritisiert McFit

Preiserhöhung per Drehkreuz: Verbraucherzentrale kritisiert McFit

Blick in ein Fitnessstudio. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn McFit hat zum 1. April teilweise seine Preise erhöht. Dafür braucht das Unternehmen die Zustimmung seiner Mitglieder. Für Ärger sorgt nun die Methode, wie die Fitnessstudio-Kette die Zustimmung einzuholen versucht.

Eine Abgabefrist für die Steuererklärung endet, für Online-Marktplätze treten neue Regeln in Kraft und der Preisvergleich im Supermarkt wird einfacher. Wir erklären, auf welche Änderungen Verbraucher sich im Mai 2022 einstellen müssen.

Diese Änderungen treten im Mai 2022 in Kraft

Strengere Regeln für Ebay und Amazon : Diese Änderungen treten im Mai 2022 in Kraft Eine Abgabefrist für die Steuererklärung endet, für Online-Marktplätze treten neue Regeln in Kraft und der Preisvergleich im Supermarkt wird einfacher. Wir erklären, auf welche Änderungen Verbraucher sich im Mai 2022 einstellen müssen.

Für den Ärger sorgt nun, wie die Fitnesskette versucht, diese Zustimmung einzuholen. „Durch das Passieren des Drehkreuzes erklärst du diese Zustimmung“, ist auf Hinweisschildern an den Eingängen vieler Studios oder auf den Drehkreuzen zu lesen. „Bist du damit nicht einverstanden, kannst du trotzdem trainieren, aber musst dich bitte vor dem nächsten Studiobesuch bei unserem Customer Service melden“, heißt es weiter. Zahlreiche Mitglieder machen auf der Facebook- und Twitter-Seite von McFit ihrem Ärger Luft , bezeichnen das Vorgehen als „Betrugsmasche“ oder fragen, ob das eigentlich legal sein kann.

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale NRW ist der Ärger nicht ganz unbegründet. „Wer durch das Drehkreuz spaziert, ohne zu wissen, was das für ihn bedeutet, hat aus unserer Sicht keine wirksame Zustimmung erteilt und kann einer Erhöhung des Beitrages immer noch widersprechen“, sagt Carolin Semmler, Juristin bei der Verbraucherzentrale. Dies sei zum Beispiel über die von McFit auf den Schildern angegebene Telefonnummer oder das Online-Formular möglich. Am sichersten sei es, der Erhöhung in schriftlicher Form zu widersprechen, heißt es.