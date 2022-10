Kreis Euskirchen : Ein Toter nach Brand in Altenheim in Mechernich

Ein Toter nach Brand in Altenheim in Mechernich

Viele Rettungskräfte waren in Mechernich im Einsatz. Foto: dpa/Nord-West-Media TV

Mechernich Aus noch ungeklärter Ursache war am frühen Dienstagmorgen ein Brand in einem Altenheim im Kreis Euskirchen ausgebrochen.

Bei einem Brand in einem Altenheim in Mechernich ist ein Mensch gestorben. Zwei weitere Bewohner wurden durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Dienstagmorgen sagte.