Musikproduzent : Medikamenten-Überdosis: Siegel über Silvester im Krankenhaus

Berlin Der Komponist Ralph Siegel musste den Silvesterabend im Krankenhaus verbringen. Er habe wegen seines Bandscheibenvorfalls zu viele Medikamente eingenommen.

Da er fit für seine Silvester-Feier sein wollte, habe er an dem Tag die Medikamente für morgens und abends gleichzeitig eingenommen, hieß es in dem Bericht. „Ich bin umgekippt wie ein nasser Sack“, so Siegel. Bei seinem Sturz habe er sich noch an einem Rohr die Stirn aufgeschlagen.