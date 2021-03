Informationen des Bundesinnenministeriums : Mehr als 1.600 Übergriffe auf Flüchtlinge im Jahr 2020

Berlin Bei Übergriffen auf Flüchtlinge im Jahr 2020 wurden den Angaben zufolge insgesamt 201 Menschen verletzt. 84 Angriffe seien gegen Flüchtlingsunterkünfte gerichtet gewesen, fast alle gingen auf das Konto von Rechtsextremisten.

Im vergangenen Jahr sind statistisch gesehen im Schnitt jeden Tag vier Übergriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland verübt worden. Die Behörden registrierten nach vorläufigen Zahlen 1.606 Angriffe und damit etwas weniger als 2019 (1.620 Fälle), wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Linksfraktion mitteilte. Über die Zahlen hatte zunächst die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag) berichtet.

Die Linke erklärte, wegen der zu erwartenden Nachmeldungen sei ein Anstieg der Zahl der Angriffe im Corona‐Jahr 2020 zu erwarten, möglicherweise auf einen höheren Stand als 2019. Insgesamt zeigt der Trend laut Bericht seit Jahren nach unten: Seit dem Höchststand im Jahr 2016 mit 2.545 Straftaten gegen Geflüchtete seien die Zahlen von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Als Grund dafür gelte, dass inzwischen weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen und weniger in Asylunterkünften wohnen.

Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke erklärte, sie sehe trotz des Rückgangs keinen Anlass für Entwarnung. „Der Rassismus im Land kennt keinen Lockdown“, sagte sie der Zeitung. Die Zahlen zeigten, wie verfestigt rechtsextreme Gewalt in Deutschland sei. „Dass sie ein tödliches Potenzial hat, daran hat uns eben erst die Erinnerung an die rassistischen Morde in Hanau vor einem Jahr gemahnt“, betonte Jelpke.