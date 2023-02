Notfälle : Mehr als 30 Verletzte nach Kohlenmonoxid-Austritt in Jena

Mehr als 30 Verletzte nach Kohlenmonoxid-Austritt in Jena

In einer Kartbahn-Halle in Jena haben Einsatzkräfte eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska/dpa

Jena Einsatz in einer Kartbahn-Halle: Nach dem Zusammenstoß zweier Karts muss der Notarzt anrücken - dutzende Menschen erleiden eine Kohlenmonoxidvergiftung.

In einer Kartbahn-Halle in Jena haben am Samstag mehr als 30 Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Zunächst waren zwei Karts zusammengestoßen, wobei ein Mensch leicht verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend beschwerten sich Dutzende Menschen über Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen.