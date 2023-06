Weitere Vorwürfe gegen die Band Rammstein unter Druck

Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann reißen nicht ab und alarmieren inzwischen auch die Politik. Vor den am Mittwoch im Münchner Olympiastadion beginnenden Auftritten der Band werden Forderungen nach mehr Schutz für Frauen vor sexuellen Übergriffen laut. Die Münchner Stadtratsfraktionen Grüne/Rosa Liste, Die Linke/Die Partei und ÖDP/München Liste stellten einen Antrag auf Prüfung, ob die Fan-Reihe direkt vor der Absperrung an der Bühne – die sogenannte Row Zero (Reihe null) – künftig aus Sicherheitsgründen verboten werden kann.