Virginia : Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen in US-Supermarkt

Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen in US-Supermarkt

Chesapeake Ein Unbekannter eröffnet am späten Abend das Feuer in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia. Zu den Hintergründen ist zunächst nichts bekannt.

In einem Supermarkt in Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Der mutmaßliche Schütze sei auch tot. Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf einen Polizeisprecher, nach ersten Ermittlungen gebe es weniger als zehn Todesopfer.