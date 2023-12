Kriminalität Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen an Prager Uni

Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der Schütze sei unschädlich gemacht worden, teilte die tschechische Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT, der mutmaßliche Schütze sei nach seinen Informationen tot. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.