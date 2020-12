Keine Gefahr eines Ausbruchs : Mehrere Verletzte bei Unruhen in Thüringer Gefängnis

Suhl Am späten Dienstagabend sollen mehrere Häftlinge in einer Zelle und im Innenhof Aufforderungen der Mitarbeiter missachtet haben. Es kam zu Unruhen, auch Pfefferspray kam zum Einsatz.

Bei Unruhen in einer Justizvollzugsanstalt in Thüringen sind mehrere Insassen verletzt worden. Sowohl in einer Zelle als auch im Innenhof des Gefängnisses in Untermaßfeld hätten mehrere Gefangene gestern Abend die Aufforderungen der Wärter missachtet, teilte die Polizei mit.