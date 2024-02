Notfälle Mehrere Waldbrände wüten in Texas

In der etwa eineinhalb Autostunden entfernten 2000-Einwohner-Stadt Fritch suchten laut CNN rund 200 Menschen in einer Kirche Zuflucht vor den Flammen. „Wir haben eine Menge Leute in der Einrichtung, die bestätigt haben, dass sie ihre Häuser verloren haben“, sagte Pastor Dwight Kirksey dem Sender CNN. „Natürlich sind sie am Boden zerstört und ihre Herzen gebrochen.“